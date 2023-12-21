Библиотека №30 вошла в число участников проекта «Списанные книги»

21.12.2023. В трех филиалах библиотеки №30 в Дмитровском районе можно получить книги в рамках проекта «Списанные книги». Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы. На портале «Списанные книги» можно найти сочинения Якова Княжнина, Александра Куприна, Ивана Гончарова, Антона Чехова, Федора Достоевского и других писателей. Книги дарят москвичам дважды в год — в июне и декабре. Взять книги можно в трех библиотеках по адресам: Коровинское шоссе, д. 22, ул. Софьи Ковалевской, д. 8, ул. Софьи Ковалевской, д. 10, корп. 1.