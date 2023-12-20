20 декабря стал самым теплым днем в Москве с начала зимы

«Уходящая в историю среда, 20 декабря, стала в Москве самым теплым днем с начала зимы – воздух на главной метеостанции столицы, ВДНХ, прогрелся до плюс 4,1 градуса – это на 0,5 градуса выше, чем было вчера», – написал Михаил Леус.