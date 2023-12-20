20 декабря стал самым теплым днем в Москве с начала зимы

Среда стала самым теплым днем в Москве с начала зимы
Среда, 20 декабря, стала самым теплым днем в Москве с начала зимы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Уходящая в историю среда, 20 декабря, стала в Москве самым теплым днем с начала зимы – воздух на главной метеостанции столицы, ВДНХ, прогрелся до плюс 4,1 градуса – это на 0,5 градуса выше, чем было вчера», – написал Михаил Леус.
Он отметил, что, скорее всего, среда останется самым теплым днем декабря 2023 года.