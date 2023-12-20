В Москве открыли памятник основателю отечественной онкологии Петру Герцену

Адрес открывшегося памятника выдающемуся хирургу, организатору здравоохранения Петру Александровичу Герцену предсказуем: Второй Боткинский проезд, дом 3 - у входа во всемирно известный онкологический институт его, Петра Александровича Герцена, имени.

© Российская Газета

Это первая скульптурная композиция в Москве, посвященная основателю отечественной онкологии. Автор памятника - заслуженный художник РФ Константин Чернявский - изобразил великого соотечественника сидящим в своем рабочем кресле (оно хранится в мемориальном кабинете онкоцентра) за работой с микроскопом. Рядом с креслом медицинский саквояж Петра Александровича. Герцен же врач, и значит всегда, в любую минуту готов прийти на помощь.

Видео дня

Несмотря на промозглую погоду, с утра пораньше у входа в институт собрались не только медики, не только представители городской и не городской администрации, но и некоторые из тех, кому именно в этом онкоцентре даровали спасение. В честь знаменательного события было зачитано приветствие президента России Владимира Путина.

- Почему именно 2023 год избран для такого события? - спросила директора МНИОИ имени П.А.Герцена, главного онколога Минздрава РФ академика Андрея Каприна.

Андрей Каприн: 2023 год - год значимого юбилея и для нашего центра, и для всей российской медицины. Ровно 125 лет назад Правление Императорского Московского университета поддержало инициативу меценатов Морозовых о пожертвовании 150 тысяч рублей на возведение нового для той поры заведения, абсолютно необычной лечебницы - для одержимых опухолями. Тогда раковый госпиталь существовал только в Бостоне: он был открыт на два года раньше нашего.

Идея создания в России лечебницы-приюта для одержимых раком, как тогда говорили, родилась у приват-доцента кафедры госпитальной хирургии медицинского факультета Императорского Московского университета Владимира Зыкова. Он был выходцем из простой семьи, профессию врача получил исключительно благодаря собственным способностям. И как хирург часто общался с инвалидами-фронтовиками, страдающими опухолями конечностей, злокачественной саркомой. В конце девятнадцатого века таким больным нередко отказывали в госпитализации. Они мучились от тяжелейших болей, погибали. Вот доктор Зыков и решил найти возможность помочь им. Обратился с письмом к правительству. Но… получил отказ из-за отсутствия денег. Тогда Владимир Матвеевич посвятил в свои планы старшего товарища по кафедре - действительного статского советника, ветерана русско-турецкой войны Льва Лёвшина, работавшего под началом знаменитого хирурга Российской империи Николая Пирогова. История получила общественный резонанс. Откликнулись богатейшие люди России, известные меценаты. Становление нашей службы - сложнейшая, без преувеличений, удивительная история. Это был поистине народный проект.

- Удивительная и когда речь о самом виновнике нынешнего события - профессоре Петре Александровиче Герцене. Успешный ученый, любимый ученик швейцарского светилы в хирургии того времени Цезаря Ру… Все бросил! И без языка, без права лечить - у него не было российского диплома - приехал в Россию.

Андрей Каприн: Но он же внук русского социал-демократа Александра Герцена и сын известного физиолога Александра Александровича Герцена, которым путь в Россию был заказан из-за революционной деятельности деда. Но именно дед завещал своим потомкам вернуться в Россию. Вы правы, история нашего центра фантастическая. И в то же время очень для России характерная. Прежде всего, тем, что россияне умеют сплачиваться во имя добрых дел, во имя сохранения жизни. Да, Герцен приехал в Россию без знания русского языка, без русского диплома врача. В течение года изучил язык, окончил экстерном медицинский факультет Московского университета и пришел работать в Старо-Екатерининскую больницу для бедных - нынешние МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского. Сначала ординатором, затем ассистентом он прослужил там 22 года. А став директором Морозовского института опухолей, произвел в нем реорганизацию, создал крупные радиорентгеновское и гематологическое отделения, экспериментальную, клиническую и патологоанатомическую лаборатории. И когда в 1922 году институт объединили с пропедевтической хирургической клиникой МГУ возглавил его Петр Александрович Герцен. Он прослужил в нем до 1934 года. Это целая эпоха в отечественной и мировой онкологии. В 1947-ом Институту присвоили его имя. А с 1965 года институт стал называться Московским научно-исследовательским онкологическим институтом имени П.А. Геpцена Минздpава РСФСР.

- Про Герцена говорят: опередил свое время. В чем? Что из методик прошлого применимо сегодня, более века спустя?

Андрей Каприн: Около полутора десятков сложнейших операций названы именем Герцена. Между прочим, один из его учеников академик Борис Васильевич Петровский рассказывал, что Герцен предпочитал оперировать по ночам. Возможно потому, что в это время его, как руководителя, никто не отвлекал. Еще в тридцатых годах под руководством Петра Александровича проводились исследования по трансплантации опухолей, развитию иммунитета к ним, по другим разделам экспериментальной онкологии. Ему принадлежат ценнейшие работы о раке молочной железы, губы и языка. Он стал идеологом радикальной хирургии, учения о метастазировании, заложил основы современной организации онкослужбы. Всего не перечислить! Петр Александрович руководил институтом до 1934 годы, превратив его в один из ведущих центров противораковой борьбы.

- Андрей Дмитриевич, в 2013 году центр возглавили вы. Трудно быть руководителем учреждения с такой историей, такой биографией? Волей-неволей не избежать сравнений. К тому же ваш приход совпал с важнейшем событием в жизни института: в 2014 году он вошел в состав НМИЦ радиологии Минздрава России. А теперь еще и санкции…

Андрей Каприн: Объединение трех ведущих научных центров чрезвычайно важно. Сегодня в НМИЦ радиологии используются такие технологии мирового уровня , как ядерная медицина с отечественными радиофармпрепаратами, протонная терапия с использованием российских разработок, реконструктивная хирургия по большинству нозологий, система психологической поддержки и послеоперационной реабилитации больных.

Несмотря на сложившуюся политическую ситуацию, продолжается международная деятельность. Мы работаем с Китаем, Монголией, странами СНГ, где быстро развиваются онкологические технологии. И все это - в условиях перестройки работы всех трех филиалов: МНИОИ имени П.А. Герцена, МРНЦ имени А.Ф. Цыба и НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Н.А. Лопаткина, соединения их в единую систему онкологической помощи. Вот такие изменения произошли с лечебницей-приютом для одержимых раком.