Елочные базары начали работу в Москве

В Москве открываются елочные базары и развалы, они будут работать до 31 декабря. В ассортименте ели из Пермского края, Кировской области, Башкирии, сообщается на сайте столичной мэрии в среду.

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Также на развалах продаются пихты из Дании и Бельгии, кроме традиционного новогоднего дерева можно приобрести сосну и лапник.

«Территория елочного базара должна иметь ограждение, освещение и красочное оформление, а также вывеску с указанием организационно-правовой формы, юридического адреса организации, зарегистрированную контрольно-кассовую технику и книгу отзывов и предложений. Покупателей необходимо информировать о режиме работы елочного базара и розничных ценах на товары», — подчеркнули в пресс-службе мэрии.

Там пояснили, что торговые точки должны быть собраны из типовых модулей с металлическим каркасом, внешняя сторона при этом — облицована деревянными рейками.

Специалисты подчеркнули, что предприятия должны приводить в надлежащее санитарное состояние торговые зоны и территории рядом с ними.

Тем временем заслуженный спасатель России член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин заявил, что неисправная или некачественная новогодняя гирлянда может стать причиной пожара, поэтому следует обращать внимание только на сертифицированные товары.