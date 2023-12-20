Собянин начал выступление перед МГД с годовым отчетом в новом формате

Мэр Москвы Сергей Собянин начал свое выступление перед депутатами Мосгордумы. Он подведет итоги 2023 года и представит отчет о деятельности правительства столицы в среду, 20 декабря.

© Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Впервые Сергей Собянин проводит ежегодное выступление в новом формате публичной телетрансляции. Глава города отметил, что отчет должен быть представлен по итогам уходящего года, однако будет правильным напомнить о том, с какими трудностями город и страна столкнулись за последние годы.

— Два года борьбы с пандемией. Второй год СВО и экономической блокады со стороны стран блока НАТО. И все это время во главе с президентом мы были на острие этой борьбы, — цитирует Собянина агентство городских новостей «Москва».

Уходящий 2023 год стал рекордным для столицы по вводу новых транспортных объектов, отметил глава города. В частности, в Москве реализовали проекты строительства Большой кольцевой линии метро, двух Московских центральных диаметров и крупнейших дорожных магистралей.