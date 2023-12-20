Популярный российский телеведущий и ученый-зоолог Николай Дроздов принял участие в голосовании за имя детеныша большой панды, которое проходит в рамках столичного проекта «Активный гражданин». Об этом в среду, 20 декабря, сообщили в пресс-службе Московского зоопарка.

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— Московский зоопарк всегда был местом любви к животным и заботе о них. И эта забота — всегда была общим делом для нас, москвичей. Сейчас произошло беспрецедентное историческое событие — впервые в России родился детеныш большой панды. Причем именно здесь, в Москве, — приводит заявление Николая Дроздова Telegram-канал столичного зоосада.

Детеныш панд Жуи и Диндин родился в августе. Спустя четыре месяца генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова поделилась кадрами с участием малышки панды, стоявшей на всех лапах.

В соответствии с китайской традицией имена детенышам панд выбирают, когда им исполняется 100 дней. В настоящее время открыто голосование на платформе «Активный гражданин», на которой можно выбрать имя для малышки панды. В нем приняли участие уже свыше 250 тысяч.