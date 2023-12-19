До конца года в Москве переоснастят все машины скорой помощи

Все машины скорой помощи в столице переоборудуют по новому стандарту. По словам заммэра Анастасии Раковой, в каждом реанимобиле будут аппараты ИВЛ, дефибрилляторы и электрокардиографы. Это позволит еще по дороге в больницу оказать пациенту самую технологичную помощь.

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Московская скорая и сейчас своим оснащением отличается от многих других. Как рассказал фельдшер Михаил Шилин, именно в столице создали первую в России выездную бригаду ЭКМО. Что означает эта аббревиатура большинство москвичей узнали в разгар пандемии.

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"Экстракорпоральная мембранная оксигенация необходима для временного поддержания функции легких и сердца при их нарушении, - продолжил Михаил Шилин. - Использование систем вспомогательного кровообращения помогает врачам спасать жизнь пациенту в самой тяжелой ситуации".

ЭКМО позволяет наладить искусственную циркуляцию крови: из нее удаляется углекислый газ, и в то же время происходит насыщение кислородом. К таким аппаратам подключают, например, пациентов с серьезными осложнениями пневмонии. Бригада базируется на 17-й подстанции, в ее состав помимо фельдшера входят также двое анестезиологов-реаниматологов. Пандемия отступила, но все равно такая бригада выезжает в день по одному-трем адресам.

Идет переоснащение и других бригад, которые оказывают помощь широкого профиля. По данным пресс-службы городской станции скорой помощи имени А.С. Пучкова, в машинах имеются аппараты ИВЛ, электрокардиографы, дефибрилляторы. Уже сейчас у каждой бригады есть дефибриллятор-монитор с функцией капнометрии - измерения уровня углекислого газа в крови. Есть у фельдшеров и портативный ингалятор, а в чемоданах-укладках - антитромботические, антибактериальные и гемостатические средства, кровезаменители, препараты для лечения заболеваний сердца, анестетики, антигистаминные и многие другие лекарства.