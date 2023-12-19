Собянин вручил москвичам награды от государства и города

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в канун Нового года вручил москвичам государственные награды РФ и награды города Москвы и поблагодарил их за вклад в процветание столицы.

"Строители, промышленники, работники социальной сферы сделали все, чтобы наш город и дальше процветал. Благодарю всех, кто участвовал в процессе и участвовал в создании конфессионального мира, духовного подъема в нашей стране и нашем городе - это тоже очень важно. Надеюсь, что следующий год мы не просто будем ждать как манны небесной, а будем работать и делать все, чтобы победа была за нами, я в этом уверен", - сказал Собянин.

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Он поздравил награжденных с заслуженными наградами и с наступающим Новым годом, отметив, что прошедший год был непростым, но тем не менее город развивался.

"Город активно развивался, развивалась экономика. В прошедшем году динамика развития достигла 16%, это рекордный уровень с учетом того, что мы находились, по сути дела, в экономической блокаде. Мы продолжали строить социальные объекты, объекты здравоохранения, образования, транспорта, и в этом году проекты во многом стали прорывными", - добавил мэр.

Заслуженные награды

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей медалью ордена "Родительская слава" награждены Татьяна и Сергей Скворцовы, воспитывающие четверых детей. За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях медали "За отвагу на пожаре" удостоен Дмитрий Большаков, оперативный дежурный Пожарно-спасательного центра Москвы. В ночь на 29 августа 2022 года он принимал непосредственное участие в ликвидации ЧП, возникшего на 11-м этаже Российского научного центра хирургии. Благодаря его высокому профессионализму и отважным действиям был ликвидирован очаг пожара, не допущено распространение огня на другие этажи и спасен маломобильный пациент в отделении кардиологии.

Кроме того, благодарностью главы государства отмечены председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации Равиль Гайнутдин и муфтий Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов - за заслуги в подготовке и проведении празднования 1 100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.

Орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени награжден за заслуги в научной, педагогической и общественной деятельности Владимир Зорин, председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии им. Миклухо-Маклая Российской академии наук.