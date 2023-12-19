Выставка дизайнерских елей открылась на площадке «Путешествия в Рождество»
В Москве на ул. Кузнецкий Мост в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» открылась традиционная выставка дизайнерских елей. Об этом сообщил оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».
Уточняется, что авторы инсталляций вдохновлялись сказкой Самуила Маршака «12 месяцев». «Выставка проводится в восьмой раз. За все время в ней приняли участие 150 именитых дизайнеров, молодых специалистов и медийных персон. В этом году свое видение известной новогодней сказки представили 18 модельеров, художников, артистов и блогеров. Приглашаем москвичей и туристов полюбоваться инсталляциями», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.
Сообщается также, что для подсветки елей использовано 4 км гирлянд и 7,5 тыс. елочных игрушек. «Так, на площадке можно увидеть сразу две январские ели: первая словно покрыта инеем, вторая переливается разными оттенками серебра. Февральскую, посвященную китайскому Новому году, украшают фонарики и обвивает дракон. Мартовских елей тоже две, одна из них напоминает о пробуждении подснежников. Тему с первоцветами продолжает апрельская ель, в то время как майская предвосхищает наступление лета. Авторы инсталляций, посвященных июню, июлю и августу, использовали образы героев сказок Александра Пушкина и детской телепередачи «Спокойной ночи, малыши!», – добавили в оргкомитете.