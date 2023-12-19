Выставка дизайнерских елей открылась на площадке «Путешествия в Рождество»

В Москве на ул. Кузнецкий Мост в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» открылась традиционная выставка дизайнерских елей. Об этом сообщил оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Уточняется, что авторы инсталляций вдохновлялись сказкой Самуила Маршака «12 месяцев». «Выставка проводится в восьмой раз. За все время в ней приняли участие 150 именитых дизайнеров, молодых специалистов и медийных персон. В этом году свое видение известной новогодней сказки представили 18 модельеров, художников, артистов и блогеров. Приглашаем москвичей и туристов полюбоваться инсталляциями», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.