В Царицыно открылась выставка о воспитании в семье Романовых

В Большом дворце в музее-заповеднике Царицыно открылась выставка "Стать Романовым. Воспитание и образование в императорской семье".

В трех залах экспозиции кураторы представили подробный рассказ о том, чему учили и как воспитывали будущих императоров, их сестер и братьев.

В представленную посетителям коллекцию вошли сотни экспонатов, включая глобус Павла I, тетради Александра II, табель успеваемости Александра III, записную книжку и серебряную погремушку Петра, а также дневники, письма, контурные карты, альбомы для рисования, настольные игры, оловянных солдатиков и игрушечные пушки.

"Обучение великих князей начиналось в раннем детстве и продолжалось лет до двадцати, постепенно расширяясь и углубляясь за счет введения новых дисциплин. Выставка рассказывает о каждом этапе - от рождения до присяги", - рассказывают авторы.

Последние залы выставки посвящены финальному этапу жизни престолонаследников - образовательным путешествиям. Первым в такие путешествия пустился Петр I. Выставка рассказывает о поездке великого князя Николая Павловича в 1816 году по России и в Англию, о так называемом венчании с Россией Александра II в 1837-м и знаменитом путешествии Николая II на Восток в 1890-91-м годах.