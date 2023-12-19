«Новогодняя почта» «Петербургского дневника» открылась на ВДНХ

«Новогодняя почта» «Петербургского дневника» открылась на Международной выставке-форуме «Россия», которая проходит на ВДНХ . Это значит, что все желающие до 7 января включительно совершенно бесплатно могут отправить авторскую новогоднюю открытку в любую точку нашей необъятной Родины.

Необычная почта открылась на Дворцовой площади уже в третий раз. Проект успел полюбиться и туристам, и горожанам, и властям Петербурга . Именно губернатор Александр Беглов отдал распоряжение открыть «Новогоднюю почту» «Петербургского дневника» на выставке-форуме «Россия».

— К нам обратились организаторы петербургского стенда, и мы договорились сделать нашу почту федеральной. Раньше «Новогодняя почта» «Петербургского дневника» работала на главной пощади Северной столицы, а теперь и на главной выставке нашей страны, — рассказал генеральный директор информационно-издательского центра «Петроцентр», главный редактор газеты Кирилл Смирнов .

Открытки на новогодней почте всегда бесплатные, получить их можно у волонтеров, которые дежурят возле ящиков. Докупать марки или конверты не нужно. В этом году на открытки попали работы победителей детского конкурса рисунков по зимним видам спорта, а также иллюстрации, посвященные 80-летию со дня освобождения Ленинграда от блокады, 110-летию кинотеатра «Аврора» и хоккейному клубу «Динамо Санкт-Петербург». В настоящее время в столицу доставлено 20 тысяч открыток.