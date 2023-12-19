Святошинско-Броварскую линию метро в Киеве могут частично закрыть из-за моста

В случае подтверждения аварийного состояния моста над Днепром в Киеве могут частично закрыть на ремонт Святошинско-Броварскую линию метро, соединяющую западную часть города с восточной. Об этом сообщил украинский канал ТСН. "Последние два года известно, что мост находится в достаточно "уставшем" состоянии. Но только в этом году был предусмотрен в бюджете его капитальный ремонт", — заявил глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета Андрей Витренко. По словам Витренко, в настоящий момент выделены средства на разработку проектно-сметной документации и проведение необходимых поисковых работ. Если экспертиза покажет, что эксплуатировать мост опасно — его закроют на ремонт. При развитии такого сценария транспортная ситуация в Киеве, по словам депутата, станет катастрофической. "Это стратегические объекты для передвижения не только граждан, но и для ресурсного обеспечения деятельности сил обороны", – пояснил Витренко. 17 декабря в Киеве просел грунт около затопленной и закрытой недавно станции метро "Демеевская". Серьезные проблемы в киевском метрополитене начались 8 декабря, когда из-за разгерметизации тоннеля на ряд станций стала поступать вода и их пришлось вывести из эксплуатации.