Аэропорт Внуково ввел временные ограничения на прием и вылет самолетов

Введены временные ограничения на прием и вылет самолетов в аэропорту Внуково. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе авиагавани.

«По независящим от аэропорта причинам в 11:54 во Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – сказали в пресс-службе.

Там пояснили, что по согласованию с РЦ ОрВД аэропорт Внуково работает на прием воздушных судов с другим курсом.