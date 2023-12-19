Выставка о русских сказках открылась в московских центрах госуслуг

«Центры госуслуг и Главархив подготовили новую выставку «Сказка – первый наставник». Экспозиция рассказывает о видах сказок и их значении в воспитании детей. Посмотреть ее можно во всех офисах «Мои документы» и онлайн на сайте Главархива. В экспозиции посетители найдут интересные факты о сказках, инфографику, игры для детей, викторину для всей семьи. Кроме того, гости услышат архивные аудиоматериалы, посмотрят видеозаписи о персонажах русских народных сказок, а также ознакомятся с историями о знаменитых москвичах – сценаристе мультфильмов Борисе Воронове и актере-кукольнике Сергее Образцове», – рассказали в пресс-службе.