С 3 по 8 января закроют участок Калужско-Рижской линии метро

Как сообщает ведомство, будет закрыт участок между станциями "Новые Черемушки" и "Октябрьская" Калужско-Рижской линии. "ПАО "МОЭК" в эти дни будет проводить работы по прокладке новой теплосети, которая пройдет в том числе рядом с метро. Для безопасности пассажиров и по просьбе компании мы ограничиваем движение на участке", - уточнили в пресс-службе.