С 3 по 8 января закроют участок Калужско-Рижской линии метро
Перекрытие участка оранжевой ветки связано с техническими работами. Об этом сообщает Telegram-канал департамента транспорта Москвы.
Как сообщает ведомство, будет закрыт участок между станциями "Новые Черемушки" и "Октябрьская" Калужско-Рижской линии. "ПАО "МОЭК" в эти дни будет проводить работы по прокладке новой теплосети, которая пройдет в том числе рядом с метро. Для безопасности пассажиров и по просьбе компании мы ограничиваем движение на участке", - уточнили в пресс-службе.
На время перекрытия участка будут ходить бесплатные автобусы КМ, а повторный вход в метро сделают бесплатным. Также предлагается строить маршруты через БКЛ, МЦК, Серпуховско-Тимирязевскую линию с пересадкой через Бутовскую или пользоваться наземным транспортом. Помогать пассажирам будут сотрудники ЦОМК.