На обходе территории обсудили уборку дворов от снега на Миллионной

19.12.2023. Исполняющий обязанности главы управы Максим Стариков 16 декабря провел традиционный обход территории. Итоги появились на странице главы управы Елены Ланько в соцсети «ВКонтакте». — В ходе традиционного субботнего обхода территории района Богородское, исполняющий обязанности главы управы Максим Стариков, совместно с муниципальными депутатами Евгением Шустровым, Анатолием Захаровым, представителями ГБУ «Жилищник района Богородское» и жителями обсудили вопросы уборки снега с придомовых территорий и содержания многоквартирного дома по адресу: ул. Миллионная д. 3, корпус 1, — написала глава управы района Богородское. По итогу обхода все вопросы были приняты в работу и взяты на контроль.