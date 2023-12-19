Собянин: Объемы промышленного производства Москвы за пять лет выросли более чем в два раза

Объемы промышленного производства Москвы за последние пять лет выросли более чем в два раза, сейчас в городе работает более 4 тыс. производств. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил на своем персональном сайте.

«Про Москву частенько говорили, что она якобы ничего не производит, а промышленности просто нет места в столице. Но в действительности это абсолютно не так. Московская промышленность не исчезла. Просто она стала другой. Технологии шагнули далеко вперед, и современным предприятиям попросту не нужны огромные площади, которые занимали старые заводы. Напротив, производство стремится быть инновационным, эффективным и экологичным. А на смену заводам-гигантам приходят промышленные кластеры, когда несколько смежных по сфере компаний работают на одной, достаточно компактной площадке. И такое производство выгодно размещать именно в Москве – городе, где бизнес максимально легко может найти квалифицированные кадры, качественные площади, удобную логистику и крупнейший рынок сбыта», – говорится в сообщении.

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Мэр отметил, что в результате Москва переживает настоящий промышленный бум.

«За последние пять лет объемы промышленного производства выросли более чем в два раза. В 2022 году заказчикам было отгружено продукции на 9,7 трлн руб. Столица занимает первое место в России по объему производства в приборостроении, микроэлектронике, кабельной отрасли, полиграфии, сфере изготовления медицинских изделий. Мы в тройке лидеров в пищевой промышленности и по выпуску товаров народного потребления. В городе работает более 4 тыс. производств. Ежегодно открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. В промышленности заняты свыше 720 тыс. человек – каждый 10-й работающий в нашем городе», – рассказал Собянин.

Он также привел несколько примеров современного московского производства.

Например, компания «Связь инжиниринг М» с 2005 года производит оборудование систем учета энергоресурсов. «Недавно такие устройства установили на станциях, от которых заряжаются городские речные трамваи на речных плавучих причалах», – пояснил мэр.

Также с 1972 года в столице работает одно из ведущих предприятий отрасли – производитель картонной упаковки «Ламбумиз». В августе 2022 года он запустил новый цех по переработке отходов картонной и полимерной тары. Мощности позволяют ежемесячно перерабатывать 150 тонн ламинированного картона.

В поселении Марушкинское в ТиНАО работает первая (экспериментальная) очередь роботизированного завода «МонАрх». «Сегодня его мощности позволяют ежегодно собирать до 100 тыс. кв. м или 1 тыс. 765 штук жилых модулей многоэтажных домов. После ввода в эксплуатацию второй очереди – основного завода – здесь смогут выпускать 500 тыс. кв. м жилья ежегодно. Модули сверхкрупногабаритные – самый большой размером 6,5 на 15,5 м», – уточнил мэр.

Компания «Группа Полипластик» инвестировала более 200 млн руб. в запуск импортозамещающего производства труб, обладающих высокой ударной прочностью, стойкостью к порезам и царапинам, а также к воздействию химически активных веществ.