В ЦМД «Лианозово» пройдет вокальный концерт

19.12.2023. Центр московского долголетия «Лианозово» приглашает жителей старшего возраста на вокальный концерт. Об этом сообщили в центре. «Друзья, отличная новость! 22 декабря в нашем центре состоится долгожданный концерт замечательной певицы из Лианозова, обладательницы уникального голоса Веры Соколовой! Как всегда, это будет здорово и энергично, приходите», — уточнили организаторы. Начало в 14:00. Гостям необходимо иметь при себе социальную карту москвича. Адрес: Алтуфьевское шоссе, дом 91б. Мероприятие 0+.