Собянин пригласил всех на тематическую программу "Новый год в Москве", которая началась на выставке-форуме "Россия"

Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил гостей на концерты, встречи со звездами, театральные представления и мастер-классы в пространстве Москвы в павильоне №75 на ВДНХ, которые начались в рамках международной выставки-форума "Россия".

В своем телеграм-канале он рассказал, что, в частности, 23 декабря запланирована встреча с хореографом Егором Дружининым, 24 декабря - с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Аделиной Сотниковой.

С 26 по 31 декабря пройдет квартирник актеров московских театров "Новогодняя сказка".