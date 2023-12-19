Собянин пригласил всех на тематическую программу "Новый год в Москве", которая началась на выставке-форуме "Россия"
Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил гостей на концерты, встречи со звездами, театральные представления и мастер-классы в пространстве Москвы в павильоне №75 на ВДНХ, которые начались в рамках международной выставки-форума "Россия".
В своем телеграм-канале он рассказал, что, в частности, 23 декабря запланирована встреча с хореографом Егором Дружининым, 24 декабря - с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Аделиной Сотниковой.
С 26 по 31 декабря пройдет квартирник актеров московских театров "Новогодняя сказка".
В программе также много интересного о московских традициях Нового года. Здесь ссылка на все события. Праздничная программа продлится до 14 января.