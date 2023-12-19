Собянин: Тематическая программа «Новый год в Москве» стартовала на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ

Тематическая программа «Новый год в Москве » стартовала на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ . Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин .

«На международной выставке-форуме «Россия» началась тематическая программа «Новый год в Москве». Приглашаем всех на концерты, встречи со звездами, театральные представления и мастер-классы в пространстве Москвы в павильоне №75 на ВДНХ», – написал мэр. Он добавил, что 23 декабря запланирована встреча с хореографом Егором Дружининым. 24 декабря – с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Аделиной Сотниковой. С 26 по 31 декабря пройдет квартирник актеров московских театров «Новогодняя сказка».