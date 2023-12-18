Музей Победы 19 декабря проведет онлайн-занятие для госпитальных школ из 30 регионов России

Музей Победы 19 декабря проведет для учеников госпитальных школ из 30 регионов России онлайн-занятие, посвященное Дню героев Отечества. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе музея.

«Музей Победы начал сотрудничать с федеральным инновационным образовательным проектом госпитальных школ России «УчимЗнаем» в сентябре 2020 года. С тех пор музей регулярно проводит занятия в рамках этого проекта», – говорится в сообщении.