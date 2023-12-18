Музей Победы 19 декабря проведет онлайн-занятие для госпитальных школ из 30 регионов России
Музей Победы 19 декабря проведет для учеников госпитальных школ из 30 регионов России онлайн-занятие, посвященное Дню героев Отечества. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе музея.
«Музей Победы начал сотрудничать с федеральным инновационным образовательным проектом госпитальных школ России «УчимЗнаем» в сентябре 2020 года. С тех пор музей регулярно проводит занятия в рамках этого проекта», – говорится в сообщении.
Отмечается, что в дистанционном уроке примут участие воспитанники проекта из разных регионов России – от Калининграда до Владивостока. Руководитель детского центра Елена Слесаренко и заместитель руководителя центра экскурсионного обслуживания Музея Победы Борис Чельцов расскажут ребятам о значении Дня героев Отечества в истории страны и проведут викторину, посвященную этому празднику. Начало в 14:00.