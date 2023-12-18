В Москве прошел ежегодный благотворительный марафон «Корзина доброты»

В субботу во всех столичных магазинах торговой сети «Пятерочка» прошел ежегодный марафон «Корзина доброты» по сбору продовольственной помощи. В благотворительной акции были задействованы все магазины торговой сети внутри МКАД. Всего в ходе марафона удалось собрать 31,5 тонны продуктов, их получат свыше 14 тысяч человек. Все собранные продукты X5 Group при поддержке компании волонтеров благотворительного фонда «Банк еды «Русь» передаст нуждающимся людям.

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Как сообщили в торговой сети, принять участие в акции может любой желающий. Для этого необходимо приобрести товары с длительным сроком хранения и положить их в специальную корзину на кассе.

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— Мы собираем продукты с длительным сроком хранения и потом распределяем их по наборам, которые затем отправляются в 10 регионов России: Московская, Вологодская, Рязанская, Липецкая, Владимирская, Костромская, Тульская, Воронежская, Брянская и Тверская области, — рассказала начальник управления по бренду и КСО Х5 Group Галина Секиринская. — От себя наша компания добавит 30 процентов к общему сбору — это недостающие товары, чтобы набор получился полноценным. Кроме того, мы обеспечиваем основную инфраструктуру для акции, а также логистику и перевозку товаров до нуждающихся.

Благотворительный проект «Корзина доброты» существует уже восемь лет, а количество собираемых продуктовых наборов ежегодно растет.

— В этом году мы планировали собрать не меньше 4000 продовольственных комплектов, собрали больше, — отметила Галина Секиринская. — Эта акция стала доброй традицией под Новый год, которая помогает объединить людей и помочь нуждающимся.

Перед тем как продукты отправятся к людям, их отвезут на склад в Московской области, где добровольцы «Банка еды» расфасуют товары по наборам.

Во время марафона волонтеры сформировали порядка 5,3 тысячи наборов из собранных продуктов, 30 процентов из них доложила сама компания. На следующий день сотрудники «Банка еды» начали доставлять продуктовые наборы одиноким пенсионерам и многодетным семьям, проживающим в разных регионах России.

— К участию в акции мы привлекли больше 1500 волонтеров по всей столице. Там, где не хватило людей, продукты помогают собирать сотрудники магазинов, — рассказала вице-президент благотворительного фонда «Банк еды «Русь» Анна Алиева-Хрусталева. — Помощь в основном получают семьи с детьми, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, и одинокие пенсионеры.

По словам Анны Алиевой-Хрусталевой, часто именно энтузиазм в глазах волонтера помогает заинтересовать покупателя приобрести нужный товар.

— На входе в магазин стоит волонтер, который раздает листовки, где расписаны необходимые категории продовольствия, а на кассе установлена специальная корзинка, куда люди могут складывать продукты. Мы собираем крупы, овощные, рыбные и мясные консервы, подсолнечное масло, чай, сахар, макаронные изделия, сухофрукты и орехи, печенье и другие товары, — пояснила Анна Алиева-Хрусталева. — Бывает такое, что родители проходят мимо сборочной корзинки, а дети, наоборот, просят взрослых положить что-нибудь нуждающимся или отдают свое любимое печенье.

По ее мнению, акция «Корзина доброты» — это возможность поучаствовать в благотворительном проекте не отходя от кассы. Поэтому одно время девизом продовольственного марафона было «Маленькие покупки — большие поступки».