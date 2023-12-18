Собянин открыл движение по Дмитровскому путепроводу в сторону области

На северо-востоке столицы в районе станции "Петровско-Разумовская" закончилась реконструкция Дмитровского путепровода через пути МЦД-3. Движение транспорта по нему в сторону области открыл сегодня мэр Москвы Сергей Собянин.

© Российская Газета

- Хороший подарок к Новому году для москвичей: закончили очень сложный объект - путепровод на Дмитровке, который пересекает МЦД-3. Старый путепровод был аварийный. Его пришлось снести. Построили временный путепровод. Сейчас построили основной. И вот запускаем четыре полосы в сторону Московской области. До Нового года запустим три полосы в сторону центра. После демонтажа временного путепровода полностью, в первом квартале следующего года, запустим и четвертую полосу. Так что движение на Дмитровке будет полностью восстановлено, - рассказал мэр.

Видео дня

Напомним, Дмитровский путепровод был построен в 1965 году. Старожилы помнят, как его открытие устранило коллапс, который регулярно парализовал в этом месте Дмитровское шоссе. Пропуская поезда по маршруту "Москва - Ленинград", которые и тогда ходили довольно часто, автомобилисты по часу и дольше стояли в очередях у железнодорожного переезда. Строительство путепровода не только вызволило трассу из пробок, но и дало мощный толчок к развитию северных и северо-восточных районов столицы - Тимирязевского, Западного и Восточного Дегунино, Бескудниковского, Дмитровского, Алтуфьевского и Лианозово, где сейчас проживает порядка 600 тысяч человек. Но к началу двадцатых годов нынешнего столетия Дмитровский путепровод уже полностью исчерпал запас прочности.

Реконструировать его начали в 2020 году. Полностью заменили опоры и пролетные строения на всех четырех полосах движения в каждом направлении. Обновили и примыкающий участок Дмитровского шоссе протяженностью 382 метра также с четырьмя полосами для движения в обе стороны. Построили съезды с Локомотивного проезда на Дмитровское шоссе и с Дмитровского шоссе по направлению к Локомотивному проезду. Всего с учетом готовящихся к запуску участков в рамках проекта будет построено и реконструировано 1,4 километра дорог. Когда работы завершатся полностью, автомобилисты будут проезжать этот участок Дмитровского шоссе на шесть минут быстрее.

Позаботились строители и о защите жилых домов от шума, расположенных вдоль основного хода трассы - их закрыли экранами. И это не единственный участок, который город за последнее время реконструировал, чтобы избавить Дмитровку от проблемных мест.

"Здесь были проделаны огромные работы. В частности, за МКАД, в сторону области, построен еще один огромный путепровод. Реконструирована часть дороги до Московской области", - продолжил мэр.

По его словам, путепровод на станции "Петровско-Разумовская" стал, по сути, последним этапом реконструкции этой важнейшей для города магистрали.