Собянин открыл движение по Дмитровскому путепроводу в сторону области
На северо-востоке столицы в районе станции "Петровско-Разумовская" закончилась реконструкция Дмитровского путепровода через пути МЦД-3. Движение транспорта по нему в сторону области открыл сегодня мэр Москвы Сергей Собянин.
- Хороший подарок к Новому году для москвичей: закончили очень сложный объект - путепровод на Дмитровке, который пересекает МЦД-3. Старый путепровод был аварийный. Его пришлось снести. Построили временный путепровод. Сейчас построили основной. И вот запускаем четыре полосы в сторону Московской области. До Нового года запустим три полосы в сторону центра. После демонтажа временного путепровода полностью, в первом квартале следующего года, запустим и четвертую полосу. Так что движение на Дмитровке будет полностью восстановлено, - рассказал мэр.
Напомним, Дмитровский путепровод был построен в 1965 году. Старожилы помнят, как его открытие устранило коллапс, который регулярно парализовал в этом месте Дмитровское шоссе. Пропуская поезда по маршруту "Москва - Ленинград", которые и тогда ходили довольно часто, автомобилисты по часу и дольше стояли в очередях у железнодорожного переезда. Строительство путепровода не только вызволило трассу из пробок, но и дало мощный толчок к развитию северных и северо-восточных районов столицы - Тимирязевского, Западного и Восточного Дегунино, Бескудниковского, Дмитровского, Алтуфьевского и Лианозово, где сейчас проживает порядка 600 тысяч человек. Но к началу двадцатых годов нынешнего столетия Дмитровский путепровод уже полностью исчерпал запас прочности.
Реконструировать его начали в 2020 году. Полностью заменили опоры и пролетные строения на всех четырех полосах движения в каждом направлении. Обновили и примыкающий участок Дмитровского шоссе протяженностью 382 метра также с четырьмя полосами для движения в обе стороны. Построили съезды с Локомотивного проезда на Дмитровское шоссе и с Дмитровского шоссе по направлению к Локомотивному проезду. Всего с учетом готовящихся к запуску участков в рамках проекта будет построено и реконструировано 1,4 километра дорог. Когда работы завершатся полностью, автомобилисты будут проезжать этот участок Дмитровского шоссе на шесть минут быстрее.
Позаботились строители и о защите жилых домов от шума, расположенных вдоль основного хода трассы - их закрыли экранами. И это не единственный участок, который город за последнее время реконструировал, чтобы избавить Дмитровку от проблемных мест.
"Здесь были проделаны огромные работы. В частности, за МКАД, в сторону области, построен еще один огромный путепровод. Реконструирована часть дороги до Московской области", - продолжил мэр.
По его словам, путепровод на станции "Петровско-Разумовская" стал, по сути, последним этапом реконструкции этой важнейшей для города магистрали.
Всего за последние годы столичные власти провели реконструкцию либо построили заново 21 автомобильный путепровод через железнодорожные пути, разрезавшие на части районы Москвы. Для того, чтобы улучшить связанность территорий столицы, в планах строителей построить еще 17 путепроводов за ближайшие пять лет.