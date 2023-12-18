Москвичам назвали срок окончания оттепели

Оттепель в Москве продлится до конца текущей недели, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Lenta.ru
«Эта оттепель будет достаточно длительная, скорее всего, последний день этой оттепели — это суббота. То есть вся рабочая неделя и даже половина выходных — это положительные температуры, но, естественно, в дневные часы», - рассказал Шувалов. Говорит Москва
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что воздух в Москве будет прогреваться до плюс 2-6 градусов на этой неделе. ТАСС