Бездомный потерял память и стал соседом Мика Джаггера

Новым соседом фронтмена рок-группы Rolling Stones Мика Джаггера оказался иранский беженец. Оставшись без дома, иностранец соорудил хижину под мостом Баттерси в одном из престижнейших районов Лондона, пишет Daily Mail.

Шаху Амини приехал в Великобританию в 2013 году, нанялся курьером и нашел жилье в центральном районе города. Однако в результате аварии на мотоцикле у Амини возникли проблемы с памятью, из-за которых он потерял работу. Пособий иранцу не полагалось, а его личных накоплений на оплату квартиры не хватало. Так Амини оказался на улицах британской столицы.

Спустя несколько месяцев бродяжничества иностранец решил возвести жилище на берегу Темзы. Строительство сарая площадью три квадратных метра обошлось Амини в 380 долларов (34 тысячи рублей). В его лачуге есть два импровизированных окна и скатная битумная крыша, покрытая полиэтиленовой пленкой. Деревянная доска служит для иранца и столом, и кроватью. В холодные ночи иранец спасается грелкой, тушит мясо в соусе карри на примусе, пользуется уборной на автостанции. Раз в неделю он выбирается в ближайший спортзал, чтобы принять душ.

Поселившись в районе Челси Амини стал соседствовать с богатейшими жителями страны. Через дорогу от его хижины живут рок-музыкант Брайан Адамс и наследник корпорации по производству упаковки Tetra Pak Ханс Раусинг.

По словам Амини, его дом не привлекает внимания прохожих и хорошо спрятан от чужих глаз. Местные жители относятся к иранцу дружелюбно и порой делят с ним ужин. Мост находится под управлением транспортного ведомства Лондона. По сведениям издания, чиновники не собираются ликвидировать самострой. Власти обещали помочь беженцу.