Собянин открыл движение в сторону Подмосковья по реконструированному Дмитровскому путепроводу

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение в сторону области по реконструированному Дмитровскому путепроводу через пути МЦД-3 в районе станции «Петровско-Разумовская», передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

«Хороший подарок к Новому году для москвичей: закончили очень сложный объект – путепровод на Дмитровке (Дмитровское шоссе – прим. Агентства «Москва»), который пересекает МЦД-3. Старый путепровод был аварийный. Его пришлось снести. Построили временный путепровод. Сейчас построили основной. Сегодня запускаем четыре полосы в сторону Московской области. До Нового года запустим три полосы в сторону центра. После демонтажа временного путепровода полностью, в I квартале следующего года, запустится четвертая полоса. Так что движение на Дмитровке будет полностью восстановлено», – сказал Собянин. По его словам, в целях устранения проблемных участков на Дмитровском шоссе был проведен огромный комплекс работ. «По Дмитровке были проделаны огромные работы. За МКАД, в сторону области построен огромный путепровод. Реконструирована часть дороги до Московской области. По сути дела, это последний этап реконструкции этой важнейшей для города магистрали», – отметил мэр.

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Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, реконструкция путепровода была начата в 2020 году. В ходе работ были полностью заменены опоры и пролетные строения Дмитровского путепровода длиной 312 м с четырьмя полосами движения в каждом направлении. Реконструирован примыкающий участок Дмитровского шоссе протяженностью 382 м с четырьмя полосами для движения в каждом направлении. Построены однополосные съезды с Локомотивного проезда на Дмитровское шоссе и с Дмитровского шоссе по направлению к Локомотивному проезду.

Всего с учетом готовящихся к запуску участков в рамках проекта будет построено и реконструировано 1,4 км дорог. По окончании работ время проезда по Дмитровскому шоссе уменьшится на шесть минут.

С целью снижения уровня шума вдоль основного хода Дмитровского шоссе в районе жилых домов установят защитные экраны протяженностью 91 м.