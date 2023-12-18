Власти Москвы прогнозируют скорый выход на плато по ОРВИ и COVID
В течение ближайших одной-двух недель в столице ожидается выход на плато по заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 18 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения города Москвы.
— В течение ближайших 1-2 недель прогнозируется выход на плато по заболеваемости. Никаких новых вирусов в структуре заболеваемости нет, — передает слова департамента РИА Новости.
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