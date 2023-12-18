В Депздраве отреагировали на очереди из скорых у инфекционных больниц Москвы

Рост заболеваемости COVID-19 и ОРВИ в Москве замедлился, ситуация находится под контролем. Об этом, реагируя на данные об очередях из скорых у инфекционных больниц столицы, сообщил Депздрав города в Telegram-канале.

В департаменте назвали ситуацию с очередями штатной и пояснили, что пациентов в инфекционную больницу принимают в индивидуальных боксах — в частности, в больнице № 1 их насчитывается всего 12, хотя сама больница рассчитана на 1000 коек. Машина ожидает врача, когда идет осмотр и оформление пациента.

«В это время к каждому боксу может подъехать следующая машина с пациентом. Таким образом, нахождение на территории одновременно до 24 машин является стандартной практикой в часы пиковой нагрузки и не является очередью или нештатной ситуацией», — говорится в сообщении.

В течение получаса руководство больницы разрешило ситуацию, когда на территории больницы № 1 находилось около 23 машин скорой помощи. В больнице № 2, в свою очередь, является нормальной ситуация, когда 10 скорых находятся на территории, так как на прием пациентов там работает 11 боксов.

По информации Депздрава, показатели по ОРВИ и COVID-19 в столице не превышают данных прошлого периода. Ситуация с коронавирусом улучшается в течение двух недель, заболеваемость снижается. Предположительно, в ближайшие недели прогнозируется выход на плато по заболеваемости COVID-19, добавили там. Новых вирусов в структуре заболеваемости не зафиксировано.