Собянин объявил о запуске городского сервиса «Наша свадьба»

На портале mos.ru стал доступен сервис «Наша свадьба», с помощью которого можно выбрать место для проведения церемонии бракосочетания. Об этом в понедельник, 18 декабря, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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По его словам, подобрать идеальный вариант можно из 50 доступных локаций. Среди них есть как классические места — дворцы бракосочетания, так и необычные — метро или спортивные стадионы.

Глава города также отметил, что в столице уже сформирован «стандарт московской свадьбы», в соответствии с которым город предоставляет удобные условия для проведения свадьбы. Помимо введения возможности онлайн-регистрации брака, в Москве также развивают систему ЗАГСов, в том числе улучшают уже существующие услуги.

— Планомерно ведем работу по развитию столичной системы ЗАГСов в соответствии с современными требованиями: обновляем дворцы бракосочетания, увеличили доступность услуг ЗАГСов в 4 раза, предоставили возможность молодоженам зарегистрировать свои отношения в популярных местах города — в небоскребах, усадьбах, музеях, стадионе «Спартак», музее-заповеднике «Царицыно», — рассказал Сергей Собянин.

Мэр Москвы в своем Telegram-канале также поздравил сотрудников ЗАГСов с их профессиональным праздником.