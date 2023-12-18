Город выставил на торги 11 парковочных мест в районе Замоскворечье

На городские торги выставили машино-места в подземном паркинге на Люсиновской улице. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

«Город регулярно выставляет на продажу машино-места во всех округах. Объекты находятся в многоуровневых и подземных паркингах многоквартирных домов. Сейчас на торгах представлено 11 парковочных мест в районе Замоскворечье. Автовладельцы могут выбрать подходящий вариант с учетом габаритов своего транспортного средства. Площадь объектов варьируется от 13,8 до 17,3 квадратного метра», — отметил Максим Гаман.

Парковочные места находятся в подземном паркинге девятиэтажного жилого дома 2012 года постройки недалеко от станции метро «Серпуховская» по адресу: Люсиновская улица, дом 39, строение 2.

«У паркинга есть удобный выезд на улицу. Внутри проведены все необходимые коммуникации. Аукцион посредством публичного предложения состоится 26 декабря на электронной площадке “Росэлторг”», — рассказал генеральный директор Центра управления городским имуществом Дмитрий Рябов.

Продажа машино-мест через публичное предложение предполагает, что торги идут на понижение, и цена лота может снизиться до 50 процентов. Для участия в аукционе необходимо оформить электронно-цифровую подпись и аккредитовать ее на электронной торговой площадке. Затем направить заявку на участие в личном кабинете на сайте и прикрепить необходимые документы. После внесения задатка можно участвовать в торгах. Заявки от желающих приобрести машино-места принимаются до 19 декабря.

Ознакомиться с лотами и отслеживать публикации новых объектов в паркинге можно на инвестиционном портале столицы и официальном сайте Центра управления городским имуществом в разделе «Машино-места».