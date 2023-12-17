Москвичей предупредили о возвращении зимней погоды на следующей неделе
В Москву в следующие выходные может вернуться зимняя погода, сугробы снова начнут расти, пишет РИА «Новости» в Telegram-канале со ссылкой на центр погоды «Фобос».
Синоптики пояснили, что в воскресенье, 24 декабря, может быть побит рекорд низкого атмосферного давления.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что теплая погода прогнозируется в Москве в течение всей следующей недели
Метеоролог отметил, что течение недели будут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, при повышении температуры до +3° – в виде дождя.
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