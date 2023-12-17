В Москву в следующие выходные может вернуться зимняя погода, сугробы снова начнут расти, пишет РИА «Новости» в Telegram-канале со ссылкой на центр погоды «Фобос».

Синоптики пояснили, что в воскресенье, 24 декабря, может быть побит рекорд низкого атмосферного давления.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что теплая погода прогнозируется в Москве в течение всей следующей недели