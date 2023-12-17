Выставка о чижах откроется в Биологическом музее имени К. А. Тимирязева 19 декабря
В Государственном биологическом музее имени К.А. Тимирязева 19 декабря откроется выставка «44 веселых чижа». Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«Название птицы звукоподражательное: обычная ее песня заканчивается растянутым и несколько гнусавым «жиии» или «чиии». Поведение чижа подчеркивает и латинское наименование вида – spinus (от spin – вращать). В последнее время орнитологи публикуют данные о снижении численности этих пернатых на территории страны. Поэтому Союз охраны птиц России объявил чижа птицей 2024 года. Выставка построена вокруг стихотворения «Веселые чижи» Самуила Маршака и Даниила Хармса: «Жили в квартире сорок четыре сорок четыре веселых чижа», – говорится в сообщении.
Отмечается, что экспозиция расскажет о поведении, географическом распространении и питании чижа. В ней представлены экспонаты из музейных коллекций «Чучела», «Гнезда. Кладки», «Влажные препараты», «Гербарий» и «Декоративно-прикладное искусство». Посетить экспозицию можно до 17 декабря 2024 года.