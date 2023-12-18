— Сегодня Алисе исполнилось четыре года! Отмечала вся семья. Мы еще покажем полную версию праздника — но имениннице точно было весело. Поздравляем нашу солнечную малышку, — говорится в публикации.

Недавно генеральный директор зоопарка Светлана Акулова показала, как панда Диндин утащила свою дочь от зоологов. Детеныш панд Жуи и Диндин родился в августе. Спустя четыре месяца Акулова поделилась кадрами с участием малышки панды, стоявшей на всех лапах .

В соответствии с китайской традицией имена детенышам панд выбирают, когда им исполняется 100 дней. В настоящее время открыто голосование на платформе «Активный гражданин», на которой можно выбрать имя для малышки панды. В нем приняли участие уже свыше 250 тысяч человек. Москвичам предложили на выбор 10 вариантов имен.