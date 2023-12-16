В Москве установили суточный рекорд снежного покрова

В Москве установили новый суточный рекорд снежного покрова — 39 сантиметров. Об этом в своем Михаил Леус в субботу, 16 декабря.

По словам синоптика, активный циклон «Ваня», ставший причиной суточного рекорда высоты снежного покрова в пятницу, ушел на северо-восток.

«Тем не менее сегодня высота снежного покрова на базовой метеостанции столицы, ВДНХ, достигла отметки в 39 сантиметров — это не только максимальное значение с начала осенне-зимнего сезона, но и новый суточный рекорд высоты снежного покрова для 16 декабря», — отметил Леус.

Ранее сугробы в столице в этот день достигали максимум 33 сантиметров, в последний раз такой показатель регистрировался в 1919 году, добавил синоптик.

Он также отметил, что в ближайшие дни прибавки снежного покрова ожидать не стоит — под влиянием оттепелей и собственного веса он будет подтаивать и уплотняться.