Третьяковка откроет шесть масштабных выставок в 2024 году

В будущем году Третьяковская галерея откроет в Москве шесть масштабных выставочных проектов, среди которых международный проект "Москва – Ереван – Москва. Коллекция профессора А. Я. Абрамяна" и выставка о творчестве художественной династии Васнецовых. Об этом сообщили в министерстве культуры РФ.

© Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Собрание Музея русского искусства в Ереване представят в Москве весной. Речь идет о бывшей коллекции профессора Арама Абрамяна (1898–1990), коллекционера русской живописи, одного из создателей школы советский урологии, который возглавлял урологическую клинику Московского областного клинического института.

Видео дня

Осенью в Новой Третьяковке откроется выставка "Васнецовы. Связь поколений". В экспозицию войдут работы не только самого Виктора Васнецова, но и творчество художественной династии Васнецовых.

В частности, можно будет увидеть полотна и рисунки его младшего брата Аполлинария Васнецова, который впервые обратился к новой теме – быту Древней Руси, а для ее воплощения соединил искусство и науку, используя новейшие достижения археологии.

Одним из главных событий осени 2024 года станет выставочный проект "Передвижники". Его запустят в корпусе на Кадашевской набережной. В экспозицию войдут и шедевры русского искусства, и менее известные произведения.

Выставка "Неожиданная Третьяковка" расскажет о кинофильмах и мультфильмах, эскизы к которым хранятся в собрании Государственной Третьяковской галереи.

Проект "Адепты красного. Филипп Малявин &; Абрам Архипов" галерея намеревается открыть в сентябре. Зрители увидят работы ярких представителей русского искусства конца XIX – начала XX века.

Зимой в Западном крыле Новой Третьяковки откроется экспозиция "Россия глазами Третьяковской галереи". Выставка расскажет о том, какой видели Россию на протяжении веков художники и скульпторы.

Ранее Государственная Третьяковская галерея сообщила свой режим работы в новогодние праздники. 31 декабря и 1 января все музеи галереи работать не будут. А 2, 3, 4, 5, 6 и 7 января с 10:00 до 21:00 горожане смогут посетить постоянные экспозиции и выставки в основном здании галереи, Инженерном корпусе и в здании Новой Третьяковки. Кассы и вход для посетителей будут открыты до 20:00.