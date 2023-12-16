Капремонт домов всемирно признанных оперных див завершен в столице

В рамках реализации столичной программы капитального ремонта специалисты комплекса городского хозяйства привели в порядок дома, где жили всемирно признанные оперные дивы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Так, работы прошли в 16-этажном д. 2/6 на ул. Большая Бронная. Здесь располагалась квартира народной артистки СССР Нины Дорлиак. В этом году исполнилось 115 лет со дня рождения легендарной оперной дивы. Специалисты привели в порядок фасад, крышу, подъезд и подвальное помещение здания, а также заменили инженерные системы. Стены дома промыли от загрязнений, восстановили кирпичную кладку и выветренные швы, нанесли антигрибковую и антикоррозионную защиту, поверхности обработали водоотталкивающей силиконовой эмульсией. Специалисты привели в порядок лоджии, установили новые тамбурные двери, отремонтировали откосы, заменили отливы и отмостку, отреставрировали входные группы и обновили кровельное покрытие», – говорится в сообщении.

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Отмечается, что дом был построен в 1968 году по индивидуальному проекту. Певица Нина Дорлиак и ее муж пианист Святослав Рихтер жили в квартире на 16-м этаже. Их брак продлился более полувека. Дорлиак завещала квартиру в дар Государственному музею изобразительных искусств имени Пушкина. В 1999 году здесь открылся музей, регулярно проходят камерные концерты знаменитых музыкантов.

В 2023 году капитальный ремонт также прошел в д. 4, стр. 1 в Большом Кисловском пер. Почти 100 лет назад здесь жила солистка Большого театра Антонина Нежданова. Ее творчеством восхищались Бернард Шоу и Константин Станиславский, для нее писали арии выдающиеся композиторы, партнерами по сцене были Иван Козловский и Федор Шаляпин, а Сергей Рахманинов посвятил ей одно из своих самых известных произведений – «Вокализ». Здание, построенное в 1913 году в неоклассическом стиле, имеет сложную форму. К его торцам примыкают соседние дома. Дом построен симметрично с выделенными по фасаду двумя полукруглыми эркерами. Нижний этаж подчеркивает руст. Межоконные пространства украшают венки, розетки, маскароны. Венчает здание элегантный карниз.

Как уточняется, для восстановления фасада дома специалисты фонда капремонта использовали передовые отечественные материалы и новейшие технологии. Работы начались с промывки поверхностей и ремонта штукатурного слоя. Затем мастера занялись укреплением кирпичной кладки и антисептической обработкой мест скопления влаги. Провели большую работу по сохранению архитектурного декора: восстановили лепнину, геометрию кронштейнов и штукатурный руст, привели в порядок венчающий карниз и покрасили фасад. Финальными штрихами стало обновление цоколя, отливов и водосточных труб. Устаревшее кровельное покрытие заменили на современное, а деревянные элементы чердачного помещения обработали огнебиозащитным составом. Внутри здания привели в порядок подвальное помещение и заменили коммуникации.

Кроме этого, дом 1 на набережной Тараса Шевченко был построен в 1938 году в стиле советского неоклассицизма. Долгое время здесь жила прославившаяся на весь мир оперная дива Любовь Казарновская. Она исполняла ведущие партии на главных мировых сценах – в нью-йоркской Метрополитен-опере и миланской Ла Скала. В рамках программы капремонта в здании обновили фасад и подъезды. Специалисты расчистили плоскости от накопившихся загрязнений, выполнили отбивку отслаивающихся частей штукатурного слоя, заделали трещины цементным раствором, а места намокания обработали антигрибковым составом. Затем произвели бережный ремонт балконных плит и архитектурных элементов, обновили штукатурный слой стен и нанесли на них краску на акриловой основе, устойчивую к перепадам температуры. В завершение отремонтировали оконные откосы и входные группы, установили новые тамбурные двери. Дом на набережной Тараса Шевченко имеет сложную форму и состоит из двух восьмиэтажных крыльев и 14-этажной центральной части. Объект выделяет расположенная на крыше ротонда, арочные сквозные проезды и башня центральной части. Фасады здания украшают пилястры, модильоны, филенки, барельефы, карнизы, колонны и другие декоративные элементы.