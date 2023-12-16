Платья, вазы, интерьер. Заглядываем на выставку фарфора в «Царицыно»

О том, что и как можно сделать из фарфора, mos.ru рассказала заслуженный художник России Татьяна Чапургина.

© Ю. Иванко. Mos.ru

В Малом дворце музея-заповедника «Царицыно» проходит выставка «Фарфор может все», приуроченная к 280-летию Императорского фарфорового завода, — дату отметят в 2024 году.

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Из фарфора можно сделать не только привычную посуду. Если проявить мастерство и не бояться экспериментировать, могут получиться настоящие произведения искусства. Подробнее — в материале mos.ru.

По особой моде

Два вида глины, кварц, полевой шпат смешать в разных пропорциях, обжечь в специальной печи при температуре от одной тысячи градусов — так получается фарфор. Его возможности по-настоящему безграничны: из него можно сделать что угодно — от предметов быта до одежды, пригодной не только для показов высокой моды. Это доказывает один из ведущих художников Императорского фарфорового завода России Татьяна Чапургина, чьи работы представлены на выставке. Многое из того, что она создала, находится в собраниях Государственного Эрмитажа, музея-заповедника «Царицыно», Русского музея и в частных коллекциях.

Специально для выставки в «Царицыне» она изготовила коллекцию фарфоровых платьев «Волшебный сад. Времена года», на что понадобилось три года. Ее техника создания этих замечательных арт-объектов уникальна и не знает аналогов. Несчетное количество маленьких фарфоровых плашек соединяются в одно полотно, нашитое поверх ткани. Работа — почти ювелирная: пока тонко раскатанные фарфоровые пласты были сырыми, требовалось не только расписать их, но и аккуратно проделать в каждом минимум четыре отверстия, чтобы после обжига пришить плашки на тканевую основу. Платья, кстати, достаточно легкие — такие вполне можно надеть для выхода в свет.

До того как начать работать с фарфором, художница занималась росписью тканей — отсюда и интересная, смелая идея. В 1989 году она окончила отделение текстиля Ленинградского высшего художественно-промышленного училища имени В.И. Мухиной.

Центральным экспонатом стал костюм «Восход солнца — отражение» с шестиметровым шлейфом из расписанного шелка. Открытые плечи пелерины, фарфор, отливающий синевой, — на один только этот наряд ушло несколько месяцев.

От репейника до Кандинского

Татьяна Чапургина создает и более привычные изделия из фарфора. На выставке — 15 ваз разных размеров и форм: «фрезия», «лилия», «русская», «большая китайская» и другие. Вдохновение на подглазурную роспись некоторых из них ей подарили обыкновенные цветы и придорожные травы средней полосы. Художница украсила вазы изображениями репейника, колючки, чертополоха.

«Это травы русского модерна. Если, например, ирис — это цветок западного модерна, то репейник — растение модерна русского. Все то, что изображено на этих изделиях, настолько нравится мне по конструкции, что я очень часто это рисую», — рассказала художница.

Пересекающиеся разноцветные линии и пятна, фантастические фигуры — на выставке нашлось место и чайному сервизу Timeless but not classic («Неподвластный времени, но не классический»), на который Татьяну Чапургину вдохновило творчество абстракциониста Василия Кандинского. Она сделала этот сервиз по частному заказу, используя два вида росписи: подглазурную и надглазурную. Рисунок голубого и желтого цветов она нанесла на неглазурованную поверхность изделий, а остальные полихромные изображения — на обожженную глазурь. Поверх росписи золотом был выполнен абстрактный графический рисунок — это оживило сервиз, придало декору эффект драгоценной поверхности.

Оказывается, фарфор — это еще и отличный материал для декора предметов мебели. Куратор выставки кандидат искусствоведения Ольга Соснина рассказывает: «Последний зал выставки был задуман нами как удивительная “фарфоровая комната”, где все предметы — шкаф, стул, ковер и светильники — выполнены из фарфора или декорированы многоцветной фарфоровой мозаикой». Например, шкаф начала XX века, представленный на выставке, украшен большим панно с изображением рога изобилия и козерога (это знак зодиака Татьяны Чапургиной).

Сначала художница сделала большой пласт, который разделила на множество частей неправильной формы и расписала, когда он был еще сырым. Затем композиция покрывается глазурью и отправляется в печь — на обжиг при температуре 1300 градусов, что дает молочный цвет с чуть желтоватым оттенком. Если мастеру нужно получить тон посветлее, тогда лучше выбрать температуру повыше.

Фарфор для императоров

С 1998 года Татьяна Чапургина — художник знаменитого Ленинградского фарфорового завода (ныне Императорский фарфоровый завод). Он появился в Санкт-Петербурге в 1744-м, когда во всем мире фарфор был еще в новинку. Это предприятие — «Невская порцелиновая мануфактура» — стало третьим в Европе по производству фарфора.

Право маркировать монаршим вензелем свои изделия появилось у завода при Екатерине II, тогда же он получил название, которое носит и сегодня. Здесь трудились известные российские и зарубежные художники — на оплату их работы не жалели средств. При императоре Александре III отечественных мастеров нередко посылали за границу, чтобы они могли учиться у тамошних коллег. В то время на заводе появились модные изделия, украшенные подглазурной росписью в японском и китайском стиле, — все как любил правитель.

После революции завод национализировали — здесь стали делать так называемый агитационный фарфор, с совершенно неожиданной для этого изысканного материала росписью. Блюда, тарелки, чашки украшали революционные лозунги, красные флаги, серп и молот и другие символы советской эпохи.

В годы Великой Отечественной войны там производили посуду для учреждений, которые больше всех в ней нуждались, — например, для больниц и госпиталей.