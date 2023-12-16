Москву в разные исторические эпохи представят на площадках фестиваля «Путешествие в Рождество»

Площадки фестиваля «Путешествие в Рождество» на Манежной площади и площади Революции в 2023 году превратятся в сказочное пространство, посвященное Москве и ее жителям в разные временные периоды. Об этом сообщила пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«В центральной зоне площадки на Манежной площади гости попадут в праздничную, изобильную и хлебосольную купеческую Москву, знакомую нам по историческим хроникам и картинам русских художников. Среди обитателей площадки: основатель Чайного дома на ул. Мясницкая Сергей Перлов, владелец выдающейся коллекции французской модернистской живописи Сергей Щукин, основательница библиотеки-читальни имени И.С. Тургенева Варвара Морозова и русский оперный певец Федор Шаляпин. Гости купеческой Москвы смогут побывать на настоящем «Рождественском вокзале» в виде стилизованного перрона с часами и деревянным вагоном, который выполняет роль фотозоны и центральной сцены. Также открыта к посещению купеческая лавка, вдохновленная знаменитым московским гастрономом купца Елисеева», – говорится в сообщении.

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Дворянская Москва посвящена городу XIX века. Гостей площадки встретят известные литературные и исторические персонажи – Наташа Ростова, Александр Чацкий, Михаил Лермонтов и Денис Давыдов. Здесь же можно пообщаться с Дядей Гиляем – Владимиром Гиляровским, автором книги «Москва и москвичи», знатоком московского быта. В Москве ремесленной можно познакомиться с жизнью самого многочисленного сословия города в XVIII веке. Главный арт-объект площадки – русская печь, декорированная изразцами, в которой выпекают традиционные московские калачи. Гости площадки посетят кузницу, встретят мастеров-ремесленников и смогут попробовать свои силы в создании небольших праздничных сувениров по старинным технологиям. На площадке, посвященной современной Москве, можно увидеть модель электробуса и колеса обозрения «Солнце Москвы». Главные персонажи: урбанист, ландшафтный дизайнер, архитектор и ИТ-специалист – расскажут о последних достижениях, изменивших облик и жизнь города.