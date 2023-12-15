Эксперты назвали способы сэкономить на поездке в такси в Новогоднюю ночь

Зимние праздники наступят уже совсем скоро. В Новый год после боя курантов многие выходят из дома, чтобы поехать в гости или прогуляться. Часто празднующие передвигаются не только на общественном транспорте, но и на такси. Эксперты рассказали, какая транспортная ситуация может ждать москвичей и гостей столицы в Новогоднюю ночь, а также дали рекомендации, как заплатить за поездку на такси меньше.

Традиционно в Новый год тарифы на такси возрастают в два раза. Это обусловлено меньшим количеством водителей, которые готовы работать в праздничную ночь с одной стороны, и повышенным спросом - с другой. Есть и другие факторы, которые влияют на удорожание поездки, например, снегопад или дождь. Также существуют и неочевидные причины повышения стоимости такси.

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Председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова рассказала несколько решений, которые помогут сэкономить на поездке в новогодние праздники.

"Когда заходите в приложение, нажимать на кнопку вызова такси нужно сразу. Если тратить время на просмотр пробок, уже через 20 секунд цена поездки вырастет. Также во всех агрегаторах можно сэкономить, если построить более удобный для машины маршрут. В этом случае придется пройти 5 - 6 минут до другой точки, при этом цена может стать ощутимо меньше, - делится эксперт. - Если в дороге Вы разговорились с водителем такси и он живет неподалеку, возьмите его контактный телефон - ездить по договоренности выйдет точно дешевле".

В свою очередь, председатель Общероссийского объединения пассажиров (ООП) Илья Зотов советует москвичам и гостям столицы передвигаться в Новогоднюю ночь общественным транспортом.