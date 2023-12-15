Савельев: Сформированы основные параметры реализации ВСМ Москва – Санкт-Петербург
Сформированы основные параметры реализации проекта строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург. Об этом в рамках IV Железнодорожного съезда сообщил министр транспорта России Виталий Савельев.
«Знаковым для страны событием является решение о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Мы сформировали основные параметры реализации, разработали финансовую и организационную модель. Эффект от реализации проекта в разы превосходит необходимые вложения для строительства», – сказал Савельев.
Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург предусмотрено Транспортной стратегией Российской Федерации. ВСМ Москва – Санкт-Петербург пройдет по территории шести субъектов РФ – Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Тверской и Московской областей.