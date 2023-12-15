Собянин: Поддержка клинических исследований лекарств на базе медучреждений с 2024 года станет постоянной

«Комплексную поддержку клинических исследований лекарств на базе городских медучреждений с 2024 года сделаем постоянной. Программа существует с 2022 года и включает организационную помощь в подборе исследовательских центров и лабораторий, в наборе пациентов и здоровых добровольцев. Также возмещаем часть финансовых затрат на проведение клинических исследований. Берем на себя и другие организационные моменты – например, этическое сопровождение, юридическую поддержку», – говорится в сообщении. Мэр отметил, что все это позволило ускорить и удешевить внедрение новых препаратов в практику отечественного здравоохранения. «Поддержку уже получили 12 фармацевтических компаний», – подчеркнул Собянин. Он добавил, что в список ключевых проектов для повышения качества медицинской помощи, которые решено продлить на 2024 год или начать реализовывать на постоянной основе, вошло несколько программ.