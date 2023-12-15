Предсказать точную погоду на Новый год сейчас невозможно ввиду ограниченных сроков точного прогнозирования. Тем не менее уже сейчас можно сказать, что первая ночь года в Москве будет снежной, сугробы не растают, несмотря на оттепель. Об этом «Ленте.ру» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России, метеоролог Роман Вильфанд.
«Единственная детерминированная характеристика, которую можно дать сейчас, это то, что в новогоднюю ночь снег будет лежать на поверхности земли, несмотря на оттепель. Оценивали, какая энергия должна быть в атмосфере, чтобы снег растаял к тому времени, и это плюс 10-15 градусов на протяжении нескольких дней, что, конечно, невозможно. Так что ночь будет снежная, можно играть в снежки», — высказался метеоролог.
Из-за пришедшего в Москву циклона «Ваня» высота сугробов в столице к утру 15 декабря на метеостанции МГУ составила 49 сантиметров при норме для этого дня 15 сантиметров. Таким образом оказался побит рекорд 1919 года — тогда снежный покров вырос до 32 сантиметров.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предсказывал, что с вечера четверга, 14 декабря, по пятницу, 15 декабря, в столице выпадет около 30 процентов от месячной нормы осадков — 17,4 миллиметра.