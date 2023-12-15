«Единственная детерминированная характеристика, которую можно дать сейчас, это то, что в новогоднюю ночь снег будет лежать на поверхности земли, несмотря на оттепель. Оценивали, какая энергия должна быть в атмосфере, чтобы снег растаял к тому времени, и это плюс 10-15 градусов на протяжении нескольких дней, что, конечно, невозможно. Так что ночь будет снежная, можно играть в снежки», — высказался метеоролог.