На уличных экранах в Москве запущена трансляция цитат Путина

«Сегодня важный день для всех нас. 14 декабря Медиахолдинг MAER совместно с крупнейшим информационным агентством ТАСС в режиме реального времени организовали трансляцию цитат президента Владимира Путина с большой пресс-конференции. А в пятницу, субботу и воскресенье — мы также продолжим трансляцию, чтобы как можно больше людей увидели ключевую информацию итогов года. По предварительному прогнозу департамента по информационным технологиям и инновациям MAER, таким образом удастся охватить свыше 15 миллионов человек, при этом каждый увидит информацию несколько раз в течение этих дней, и в целом мы получим 267 миллионов просмотров», — подчеркнул генеральный директор Медиахолдинга Константин Майор.