На уличных экранах в Москве запущена трансляция цитат Путина

На уличных экранах в Москве запущена трансляция ключевых цитат президента
Президент России Владимир Путин 14 декабря подвел итоги года в ходе большой пресс-конференции, которая в этом году была совмещена с «Прямой линией». Масштабное событие прошло впервые за последние два года и стало юбилейным, двадцатым, прямым эфиром с гражданами. В прошлом году ни «Прямая линия», ни большая пресс-конференция не проводились.
Трансляция ключевых цитат президента России запущена на крупноформатных уличных экранах в Москве. В течение всего дня в режиме реального времени москвичи и гости столицы смогут их увидеть не только на всех медиафасадах, но и диджитал суперсайтах.
«Сегодня важный день для всех нас. 14 декабря Медиахолдинг MAER совместно с крупнейшим информационным агентством ТАСС в режиме реального времени организовали трансляцию цитат президента Владимира Путина с большой пресс-конференции. А в пятницу, субботу и воскресенье — мы также продолжим трансляцию, чтобы как можно больше людей увидели ключевую информацию итогов года. По предварительному прогнозу департамента по информационным технологиям и инновациям MAER, таким образом удастся охватить свыше 15 миллионов человек, при этом каждый увидит информацию несколько раз в течение этих дней, и в целом мы получим 267 миллионов просмотров», — подчеркнул генеральный директор Медиахолдинга Константин Майор.
Увидеть ключевые цитаты прямой линии с президентом Владимиром Путиным в Москве можно на 127 высокотехнологичных экранах в 26 медиалокациях, включая Кутузовский, Ленинский и Волгоградский проспекты, Варшавское, Новорижское, Каширское, Ярославское шоссе и другие.