15.12.2023 В Музее Победы открылась выставка «Новый год. Тыл приближает Победу». Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Проект реализован совместно с Музеем истории шоколада и какао города Москвы. В экспозицию входят более 60 экспонатов: открытки, письма, елочные игрушки, украшения, упаковки кондитерских изделий 1930-1940-х годов, почтовые карточки, подарки и т.д. Также у посетителей есть возможность познакомиться с судьбами работников кондитерских фабрик «Красный Октябрь» и «Бабаевский», живших в военное время. Выставка будет работать до 31 января 2024 года. В музее также сообщили, что с 19 декабря до 9 января цена входного билета будет снижена в два раза - его стоимость составит 150 рублей. -- Фото: Музей Победы