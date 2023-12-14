В Москве наградили студентов года

«Могу с уверенностью сказать, что вы представляете лучших из лучших студентов. Благодарю вас за то, что вы не боитесь пробовать, расширять горизонты, открывать в себе новые качества, развивать новые компетенции», – поздравила участников премии заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова.