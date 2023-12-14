В Москве наградили студентов года
В Московском государственном строительном университете состоялась церемония награждения лауреатов и победителей российской национальной премии «Студент года», которая в этом году отметила свое 10-летие. 39 студентов каждой номинации получили статуэтки премии и звание победителя Всероссийского проекта.
Самые крупные делегации приехали из Москвы, Свердловской области и Республики Татарстан. Основная цель премии – поддержка студентов образовательных организаций, имеющих особые достижения в области науки, творчества, спорта, журналистики, молодежной политики, студенческого лидерства, общественной деятельности и волонтерства.
«Могу с уверенностью сказать, что вы представляете лучших из лучших студентов. Благодарю вас за то, что вы не боитесь пробовать, расширять горизонты, открывать в себе новые качества, развивать новые компетенции», – поздравила участников премии заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова.
Своими эмоциями поделилась победительница Российской национальной премии «Студент года» в номинации «Председатель совета обучающихся года» Арина Гайдук из Забайкальского края.
«Я надеюсь, что в нашем регионе мой пример многим послужит вдохновением, чтобы они не боялись проявлять инициативу и брать ответственность», – сказала Арина Гайдук.
С именами победителей 13 номинаций премии «Студент года» и обладателем главного приза можно ознакомиться на церемонии закрытия Всероссийского студенческого форума «Твой ход – 2023» по ссылке.
Ранее «ФедералПресс» писал, что в Москве рассмотрели проекты конкурса президентских грантов. В фонд поступило 7186 заявок из 86 регионов России. Члены жюри определили проекты, рекомендуемые по результатам независимой экспертизы к получению грантов президента в сфере культуры, искусства и творческой индустрии.