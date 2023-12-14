Выставка Никаса Сафронова откроется в Музее Победы 19 декабря. Об этом в четверг, 14 декабря, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

© Вечерняя Москва

Выставка народного художника РФ Никаса Сафронова получила название «Без права на славу, во славу державы». Экспозиция приурочена ко Дню работников органов безопасности и Службы внешней разведки РФ, который ежегодно отмечается 20 декабря.

Посетители выставки смогут увидеть порядка 40 графических портретов героев отечественной разведки. Работы выполнены в монохромной гамме на тонированной бумаге. Среди изображенных людей, чьи подвиги и сегодня остаются под грифом «Совершенно секретно», — Рудольф Абель, Павел Судоплатов, Геворк Вартанян, Алексей Козлов и Павел Фитин.

Отмечается, что часть работ Сафронов создал для иллюстрирования книги Николая Долгополова «Легально о нелегальном».

Экспозиция будет работать до 25 февраля следующего года. Начало церемонии открытия, на которой будет и сам художник, состоится в 16:00 в фойе перед залом Славы.