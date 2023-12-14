Выставка Никаса Сафронова откроется в Музее Победы 19 декабря
Выставка Никаса Сафронова откроется в Музее Победы 19 декабря. Об этом в четверг, 14 декабря, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе культурного учреждения.
Выставка народного художника РФ Никаса Сафронова получила название «Без права на славу, во славу державы». Экспозиция приурочена ко Дню работников органов безопасности и Службы внешней разведки РФ, который ежегодно отмечается 20 декабря.
Посетители выставки смогут увидеть порядка 40 графических портретов героев отечественной разведки. Работы выполнены в монохромной гамме на тонированной бумаге. Среди изображенных людей, чьи подвиги и сегодня остаются под грифом «Совершенно секретно», — Рудольф Абель, Павел Судоплатов, Геворк Вартанян, Алексей Козлов и Павел Фитин.
Отмечается, что часть работ Сафронов создал для иллюстрирования книги Николая Долгополова «Легально о нелегальном».
Экспозиция будет работать до 25 февраля следующего года. Начало церемонии открытия, на которой будет и сам художник, состоится в 16:00 в фойе перед залом Славы.
В пресс-службе Музея Победы также рассказали о презентации в историко-культурном музее-заповеднике «Коломенский кремль» новой мультимедийной выставки «Полководцы Великой Отечественной войны».