Циклон «Ваня»: когда закончится снегопад в Москве
Синоптики рассказали «Известиям», что циклон «Ваня», принесший в Москву и область снегопады, не уйдет до субботы, 16 декабря. Прогнозы обещают, что к концу недели сугробы в столичном регионе вырастут до исторического рекорда в 50 сантиметров (в пять раз выше нормы).
Из-за циклона «Ваня» снегопады, сопровождающиеся сильным ветром, идут в России с вечера 11 декабря. Наибольшие проблемы циклон вызвал на юге Центрального региона и в Черноземье. В Ростовской области из-за него прошли ледяные дожди, около 180 тысяч жителей региона остались без света, а в травмпункты Ростова-на-Дону за 12 декабря обратились более 300 человек. Ранее в Британии из-за «Вани» были штормы, а в Ирландии — смерч.
Синоптики считают, что на выходных Москва может побить 60-летний рекорд по высоте сугробов. До этого самый высокий снежный покров 16 декабря фиксировался в столице 1919 и 1960 годах - тогда он составил до 32-33 сантиметров.
Глава прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов рассказал «Известиям», что южный циклон «Ваня» соединился с атлантическим циклоном, именно поэтому в Центральном регионе страны потепление и снегопады.
В МЧС предупредили, что в четверг и пятницу, 14 и 15 декабря, в Москве ожидаются метели, снежные заносы и ветер с порывами до 17 метров в секунду. В четверг сохраняется предупреждение о гололеде.
Технический директор сети автосервисов FIT SERVICE Алексей Рузанов посоветовал водителям увеличивать вдвое дистанцию на дорогах и въезжать на снежные бугры на низкой скорости под острым углом, а выезжать — плавно.
К выходным, 16 и 17 декабря, в Москве и области потеплеет до нуля градусов, ожидается большая влажность. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что по ночам будет от минус восьми до минус десяти градусов, поэтому сугробы не успеют растаять. По его мнению, они сохранятся до новогодних праздников.