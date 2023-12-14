Циклон «Ваня»: когда закончится снегопад в Москве

Синоптики рассказали «Известиям», что циклон «Ваня», принесший в Москву и область снегопады, не уйдет до субботы, 16 декабря. Прогнозы обещают, что к концу недели сугробы в столичном регионе вырастут до исторического рекорда в 50 сантиметров (в пять раз выше нормы).

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Из-за циклона «Ваня» снегопады, сопровождающиеся сильным ветром, идут в России с вечера 11 декабря. Наибольшие проблемы циклон вызвал на юге Центрального региона и в Черноземье. В Ростовской области из-за него прошли ледяные дожди, около 180 тысяч жителей региона остались без света, а в травмпункты Ростова-на-Дону за 12 декабря обратились более 300 человек. Ранее в Британии из-за «Вани» были штормы, а в Ирландии — смерч.

Синоптики считают, что на выходных Москва может побить 60-летний рекорд по высоте сугробов. До этого самый высокий снежный покров 16 декабря фиксировался в столице 1919 и 1960 годах - тогда он составил до 32-33 сантиметров.

Глава прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов рассказал «Известиям», что южный циклон «Ваня» соединился с атлантическим циклоном, именно поэтому в Центральном регионе страны потепление и снегопады.

В МЧС предупредили, что в четверг и пятницу, 14 и 15 декабря, в Москве ожидаются метели, снежные заносы и ветер с порывами до 17 метров в секунду. В четверг сохраняется предупреждение о гололеде.

Технический директор сети автосервисов FIT SERVICE Алексей Рузанов посоветовал водителям увеличивать вдвое дистанцию на дорогах и въезжать на снежные бугры на низкой скорости под острым углом, а выезжать — плавно.