В "Зарядье" открывается выставка Павла Филонова

В павильоне «Медиацентра» в парке «Зарядье» в Москве 16 декабря откроется масштабная выставка произведений Павла Филонова , сообщает «Российская газета».

Как отмечается, в экспозицию вошло более 60 работ мастера, в том числе «Пир королей», «Крестьянская семья (Святое семейство)», «Ударницы швейной фабрики "Красная заря"», «Тракторная мастерская Путиловского завода» и другие.