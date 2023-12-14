Собянин сообщил, что в 2024 году будет достроена станция "Академическая"

Собянин сообщил, что в 2024 году на Троицкой линии метро будет достроена станция "Академическая"
Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел сегодня ход строительства станции "Академическая", которая возводится на Троицкой линии метро.
"По сравнению с большинством других станций этой линии, она находится в сложном состоянии. Поэтому прикладывайте все усилия, чтобы догнать их и у нас был единый пусковой комплекс", - потребовал глава города от подрядчика.
Генеральный директор компании-подрядчика "Трансинжстрой"Алексей Машин доложил, что планируемый срок завершения строительства станции - декабрь 2024 года.
В своем Telegram-канале мэр напомнил, что с открытием "Академической" улучшится транспортное обслуживание районов Академический, Гагаринский, Черемушки и Котловка с общим населением свыше 360 тысяч человек. Порядка 96 тысяч москвичей получат дополнительную станцию метро в пешей доступности, а больше 6 тысяч студентов РГУ нефти и газа им. Губкина - новые варианты поездок по городу.
Здесь, в частности, будет пересадка на линию Калужско-Рижского направления. Одноименная станция разгрузится примерно на 20%.
Новая "Академическая" расположена вдоль улицы Дмитрия Ульянова на пересечении с Профсоюзной улицей и проспектом 60-летия Октября. В ее оформлении будут сочетаться техника граффити и античная классика. Стены украсят изображения античных произведений искусства, выполненные методом цифровой печати.