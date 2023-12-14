Собянин сообщил, что в 2024 году будет достроена станция "Академическая"

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел сегодня ход строительства станции "Академическая", которая возводится на Троицкой линии метро.

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"По сравнению с большинством других станций этой линии, она находится в сложном состоянии. Поэтому прикладывайте все усилия, чтобы догнать их и у нас был единый пусковой комплекс", - потребовал глава города от подрядчика.

Генеральный директор компании-подрядчика "Трансинжстрой"Алексей Машин доложил, что планируемый срок завершения строительства станции - декабрь 2024 года.

В своем Telegram-канале мэр напомнил, что с открытием "Академической" улучшится транспортное обслуживание районов Академический, Гагаринский, Черемушки и Котловка с общим населением свыше 360 тысяч человек. Порядка 96 тысяч москвичей получат дополнительную станцию метро в пешей доступности, а больше 6 тысяч студентов РГУ нефти и газа им. Губкина - новые варианты поездок по городу.

Здесь, в частности, будет пересадка на линию Калужско-Рижского направления. Одноименная станция разгрузится примерно на 20%.