Завершился капремонт фасада дома архитектора Новикова в Мещанском районе

Специалисты завершили капитальный ремонт фасада дома № 47, строение 1, на проспекте Мира, который построили в 1913 году по индивидуальному проекту архитектора Александра Новикова. Об этом в четверг, 14 декабря, сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Москвы.

Главной задачей при восстановлении объекта было сохранение его исторического портрета. Все материалы и применяемые технологии тщательно подбирались перед началом проведения ремонтных работ.

В рамках капремонта на первом этапе специалисты расчистили и промыли стены здания, затем отремонтировали штукатурный слой. После этого привели в порядок кирпичную кладку и швы, места намокания обработали антисептическим составом.

Большую работу провели специалисты по сохранению архитектурного декора, которые кропотливо измерили объем утрат и после дофрагментовали лепнину. При этом применялись только современные отечественные материалы.